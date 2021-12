Autostrade, caduti alcuni calcinacci dal viadotto Tuia della A12 tra Rapallo e Chiavari - Genova 24

Rapallo. Alcuni calcinacci sono caduti questa mattina da un viadotto della A12 nell’area di Rapallo, finendo sulla strada provinciale sottostante e facendo scattare immediatamente la macchina dell’emergenza.

L’episodio è avvenuto sotto la coppia di viadotti Tuia, tra l’uscita di Rapallo e quella di Chiavari: la segnalazione è arrivata da alcuni residenti della zona che hanno allertato immediatamente i vigili del fuoco intervenuti dopo pochi minuti per la messa in sicurezza dell’area. Non si registrerebbero danni a cose o persone.

Successivamente, grazie all’intervento degli agenti della polizia stradale, la viabilità è stata regolata per permettere l’intervento in quota dei tecnici di Aspi, intervenuti con i “rocciatori” vista l’altezza dell’infrastruttura. Secondo la polizia locale di Rapallo, non si registrano restrizioni ulteriori alla viabilità.