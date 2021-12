Autostrade: 6 km di coda sulla A26 dal bivio con la A10 verso Masone - Genova 24

Genova. La situazione più difficile è sulla A26 con 6 km di coda in direzione Gravellona Toce dal bivio con la A10 sino a Masone per lavori.

Per il resto lo stato del traffico sulle autostrade liguri si può definire “normale” poco prima delle 8: l’ormai fisiologica coda sulla A12 tra Genova Nervi e Recco per lavori in direzione Rosignano e la coda sempre per lavori tra Genova Est e l’allacciamento A12/A7 sempre per lavori.

Sulla A10 traffico rallentato tra Genova Pegli e Allacciamento A10/A7 in direzione Genova per traffico intenso.

Sulla A7 coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso.