Autostrada, auto si ribalta in A12: un ferito estratto dalle lamiere e portato al San Martino - Genova 24

Genova. Un persona ferita e tre macchine coinvolte. Questo il bilancio di un incidente avvenuto la scorsa notte sulla A12, nel tratto compreso tra Recco e il casello di Genova Nervi.

Secondo le prime ricostruzioni, per cause ancora da accertare tre vetture sarebbero entrate in collisione e una di questa, dopo una carambola, sarebbe finita col ribaltarsi su se stessa. Immediato l’intervento dei soccorsi, con i vigili del fuoco intervenuti per estrarre una persona rimasta incastrata tra le lamiere.

Dopo il recupero, la corsa in ospedale: il codice rosso attribuito per la dinamica dell’incidente, per fortuna è stato successivamente declassato in giallo con ferite per fortuna non gravi e prognosi di qualche giorno.