Autoparco a Multedo, la giunta Bucci dice che il progetto non esiste ma il M5s: "Vigileremo" - Genova 24

Genova. “Se venisse realizzato l’autoparco per i mezzi pesanti nell’area di Fondega Sud a Multedo, sarebbe l’ennesima servitù sulle spalle di un quartiere che francamente ha già dato. Interrogato in merito, tuttavia, l’assessore competente ci ha rassicurato: ha infatti più volte ribadito che non esiste un progetto per l’insediamento del citato autoparco. Bene, siamo soddisfatti di apprendere che il quartiere non sarà nuovamente penalizzato e immaginiamo che la notizia sarà accolta con gioia dai cittadini e dai comitati”.

Lo dichiara il consigliere comunale del M5S Fabio Ceraudo, che poi ricorda: “Multedo merita una riqualificazione e una maggiore attenzione ambientale, come peraltro promesso da Bucci nel 2017. Che ne è stato ad esempio dei sette milioni di euro promessi ventilati in termini di investimenti e riqualificazione? E sui problemi che da anni affliggono il quartiere? Pensiamo ai depositi e ai connessi problemi di sicurezza, allo svincolo autostradale per liberare definitivamente la delegazione da passaggi di mezzi pesanti, alle centraline mai installate”.

“Nell’attesa che questa amministrazione superi la fase delle chiacchiere e metta sul tavolo un progetto credibile per la delegazione, vigileremo: quanto dichiarato dall’assessore in Aula è stato chiaro e auspichiamo che alle parole seguano i fatti”, conclude Ceraudo.