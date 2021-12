Assunte a Palazzo Ducale due guide robot: Costantino e Costantina in servizio da lunedì 13 dicembre - Genova 24

Genova. Costantino e Costantina, questo il nome delle due nuove guide, entreranno in servizio lunedì 13 dicembre e da quel momento potranno accogliere i visitatori di Palazzo Ducale e intrattenerli nei momenti di attesa con informazioni storiche sul palazzo ma anche con giochi e divertimento.

La novità, però, è che si tratta di due robot umanoidi, alti circa 1.20 metri, capaci di conversare, comprendere e reagire alle emozioni, muoversi autonomamente e riconoscere le voci che, grazie a un software sviluppato da Madlab 2.0 e da Scuola di Robotica, potranno interagire con i visitatori.

“Grazie alla generosità della Fondazione Costa questi robot sono nostri ed entreranno in servizio presso la biglietteria e nello spazio antistante l’ingresso alle mostre – spiega il direttore di Palazzo Ducale, Serena Bertolucci – per intrattenere i visitatori in un momento in cui si può fare qualche coda in più. Loro potranno dare tutte le informazioni necessarie sulle mostre e sugli eventi, conoscono bene la storia del palazzo ma possono anche fare giochi e divertire i più piccoli”.

A donare i robot è stata Costa Crociere Foundation che ha voluto replicare all’interno di Palazzo Ducale l’esperienza già attiva nelle sue navi da crociera.

“Come abbiamo reso esplicito nel nostro Manifesto per un turismo di valore, sostenibile e inclusivo – ha spiegato Davide Triacca, Sustainability Director di Costa Crociere e Segretario Generale – la valorizzazione delle destinazioni in cui operiamo è fondamentale. Con questa iniziativa rafforziamo ulteriormente il rapporto che da sempre ci leqa a Genova, favorendo la fruizione e promozione del patrimonio culturale della città in modo divertente e creativo”.

“Una donazione che ha un grande valore simbolico, come ponte tra passato e futuro, ma anche concreto e simbolico – come ha ricordato Ilaria Cavo, Assessore Cultura della Regione Liguria – Concreto perché rafforza il legame tra diverse realtà, Fondazione Palazzo Ducale, Costa Crociere Foundation e Scuola di Robotica mettendo assieme cultura, turismo, sociale e tecnologia. È un modo di fornire informazioni accattivante e immediato che parte dal Ducale, ma che ha infinite possibilità di ampliamento”.