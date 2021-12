Assagenti, Massimiliano Giglio sarà il nuovo segretario - Genova 24

Genova. Massimiliano Giglio sarà il nuovo Segretario dell’Associazione Agenti e Mediatori Marittimi di Genova, scelto allo scopo di proseguire il lavoro di Massimo Moscatelli il cui mandato avrà termine con il suo congedo a fine 2021 dopo aver ricoperto la carica per oltre 25 anni.

Dopo più di 38 anni di lavoro nella segreteria di Assagenti, di cui oltre 25 ricoprendo la carica di Segretario, a fine anno Massimo Moscatelli lascerà l’incarico “Sono onorato di aver rappresentato le categorie degli agenti e dei mediatori marittimi genovesi per tutti questi anni, avendo avuto il privilegio di collaborare con ben 11 diversi Presidenti. Da questo osservatorio privilegiato ho avuto la possibilità di poter contribuire a sostenere i cambiamenti che hanno riguardato le aziende che rappresenta l’Associazione, ma anche quelli del nostro porto e della città: siamo partiti dai tempi del telex per arrivare a quelli della digitalizzazione. E’ giunto il momento di passare la mano e lo faccio con serenità, sia per quanto sono riuscito a dare, sia anche per quanto ho ricevuto in questo affascinante percorso professionale, augurando a Massimiliano altrettante soddisfazioni.”

Dal primo gennaio, infatti, Massimiliano Giglio sarà il nuovo Segretario di Assagenti, l’associazione degli agenti e mediatori marittimi che con le sue 110 aziende con oltre 2700 dipendenti costituisce la più importante realtà associativa della categoria su scala nazionale.

«Per me è una duplice soddisfazione: lavorare per la mia città e farlo a capo di uno dei cosiddetti “campioni” del settore della blue economy” spiega Massimiliano Giglio “Nel mese di dicembre ho avuto l’occasione di conoscere meglio i membri del Consiglio Direttivo, il personale interno e il Segretario uscente con il quale stiamo ultimando un intenso lavoro per il passaggio di consegne”.

Giglio, genovese di 37 anni laureato con lode in economia e management portuale, ha svolto la maggior parte della sua carriera come Segretario Vicario al Centro Internazionale Studi Containers dove ha ricoperto ruoli legati alla progettazione, alla formazione e al marketing associativo. Inoltre ha svolto per diversi anni attività consulenziali su traffici containerizzati di prodotti ortofrutticoli italiani destinati al mercato statunitense.

Il Presidente Paolo Pessina dichiara “A nome mio personale, del Consiglio e di tutti gli associati di Assagenti voglio ringraziare Massimo Moscatelli per l’eccellente lavoro e la professionalità dimostrata in tutti questi anni, ora diamo un caloroso benvenuto a Massimiliano Giglio, nuovo Segretario, che siamo certi saprà raccogliere questa eredità e portare nuova linfa all’Associazione.”