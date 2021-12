Artistic Roller Team, "triplete" a Vigevano - Genova 24

Genova. L’Artistic Roller Team di Genova si conferma protagonista nella specialità dei Gruppi spettacolo di pattinaggio artistico a rotelle.

Nel fine settimana Vigevano ha ospitato la rassegna nazionale che assegna il titolo italiano Uisp e la società genovese ha presentato tre squadre, tutte allenate e con coreografie di Marco Marchitelli.

Per il gruppo Platinum c’era la necessità di dimostrare il proprio valore nell’ultima gara della stagione e dopo aver vestito i colori della Nazionale Italiana ai Mondiali.

Il gruppo Silver tornava in pista per collaudare la propria intesa affrontando la sfida di una nuova categoria.

Per i più giovani, il gruppo Ottanio, ogni gara è una sorpresa, perché la formazione è cambiata molto rispetto allo scorso anno ed era l’unico gruppo a presentare un disco del tutto nuovo, quindi con un lavoro di preparazione terminato da pochi giorni.

Tre bellissime gare e tre vittorie esaltanti. Il presidente Danilo Narizzano, senza voce dopo una giornata di tifo scatenato, prova a fare sintesi: “La creatività del nostro coach Marchitelli è la nostra arma segreta, ma oggi voglio fare i complimenti a tutti i ragazzi che in pista sono stati grandi. Dietro queste esibizioni c’è anche molto lavoro di preparazione per il quale possiamo contare su molti genitori che ci mettono tanto impegno. Sono certo che queste vittorie e queste emozioni ripaghino anche loro per il tempo che dedicano alla società“.

“Se amate il pattinaggio – conclude -, l’invito è a Varazze domenica 19 dicembre per il nostro Gala di Fine Anno. L’ingresso è gratuito e sarà un grande spettacolo!”.