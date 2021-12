Arresto Ferrero, Toti: "Sono garantista, mi auguro che dia spiegazioni ed esca da questa vicenda" - Genova 24

Genova. “È un momento complicato soprattutto per una squadra. In questo momento stanno lottando tutte: sono convinto che alla fine dell’anno, quando si faranno i conti con qualche apprensione durante il campionato, come è sempre successo, si troveranno tutte nella stessa serie”. Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha commentato le vicende calcistiche ed extracalcistiche di Genoa, Sampdoria e Spezia a margine della presentazione delle nuove maglie sponsorizzate LamiaLiguria.

“Auguro alla Sampdoria, che vive un momento complesso, di trovare rapidamente un proprio assetto. Ricordo che, leggendo i giornali, la cosa che riguarda il suo presidente è estranea alla squadra, dopodiché io sono garantista per tutti, da Ferrero all’ultimo cittadino italiano, quindi mi auguro che i magistrati dimostrino le proprie accuse o, meglio, che il presidente Ferrero sappia dare spiegazioni su quello per cui è accusato ed esca da questa vicenda. Ma ciò non deve turbare la Samp e sono certo che i suoi tifosi faranno sentire ora più che mai il loro affetto e si stringeranno intorno ai loro campioni”.

Toti non entra nel merito delle proprietà: “Io non mi sono mai espresso sui presidenti e sulle proprietà delle squadre liguri e continuerò a non farlo. Credo che la politica debba stare lontano dal calcio e da tutto quello che riguarda l’economia privata e gli investimenti dei cittadini e aiutare semmai chi è il presidente pro tempore a fare il meglio per la propria città, il proprio credo e i propri tifosi. Chiunque guidi la Samp, il Genoa e lo Spezia avrà sempre attenzione da parte nostra”.