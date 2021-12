Arrestato per bancarotta il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero - Genova 24

Genova. Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un inchiesta della procura di Paola per reati societari e bancarotta.

Secondo quanto si apprende, la squadra ligure non è coinvolta nelle indagini.

Ferrero è stato trasferito in carcere, mentre per altre 5 persone sono stati disposti i domiciliari.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera Ferrero è stato rintracciato dai militari mentre si trovava in un albergo di Milano e trasferito in carcere a San Vittore. Tra le persone finite ai domiciliari figurano la figlia di Ferrero, Vanessa, e un nipote, Giorgio. Perquisizioni sono state effettuate in varie regioni, tra cui Lombardia, Lazio, Campania, Basilicata e Calabria.