Arrestato dai carabinieri per estorsione e usura Emanuele Monachella, legato al clan Fiandaca - Genova 24

Genova. Prestava denaro a tasso di usura e minacciava le vittime. Per questo questa mattina le compagnie carabinieri di Sampierdarena e Novi Ligure hanno arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare Emanuele Monachella, 65 anni, già condannato in secondo grado per traffico di sostanze stupefacenti aggravato dalla cosiddetta “modalità mafiosa”, estorsioni continuate aggravate, associazione di tipo mafioso in quanto ritenuto esponente di spicco del clan Fiandaca-Emmanuello, interno a “Cosa Nostra” ed attivo nella provincia di Genova.

Contestualmente sono state eseguite due perquisizioni personali e domiciliari: una a carico di Monachella e una seconda, sempre a Genova, a carico di un altro indagato A.I. 72enne anch’egli accusato e denunciato per usura ed estorsione.

Monachella sarebbe, secondo la procura, responsabile di estorsione e usura, commessi dal 2018 al 2021 nei confronti di due imprenditori dell’alessandrino.

Una delle vittime, alla fine del 2020, aveva presentato denuncia omettendo la responsabilità di Monachella, di cui aveva intuito lo spessore criminale. Dalle indagini i militari hanno scoperto che Monachella avrebbe effettuato prestiti per importi tra i mille e i 4mila euro chiedendo poi interessi intorno al 20-25% corrispondenti su base annua a tassi di interesse compresi tra il 200% e il 300%.

Nel corso delle indagini sono stati documentati svariati incontri tra i due, finalizzati alla consegna di ingenti somme di denaro minacciava pesantemente la vittima e anche le minacce di Monachella alla vittima.

Le indagini hanno consentito di individuare un’altra vittima di Monachella che, dopo avergli concesso un prestito di 2.000 euro, gli richiedeva la restituzione della predetta somma entro un mese con ulteriori euro 500,00 a titolo di interessi.