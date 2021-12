Ariotti, Lega: "Ripristinato il servizio dei tamponi rapidi a Ponente, al Cep di Pra' " - Genova 24

Genova. Nelle ultime settimane, il servizio dei tamponi rapidi a prezzi calmierati, nel ponente genovese, non veniva più erogato. Oggi, nella Sala Rossa, il consigliere della Lega Fabio Ariotti, ha chiesto l’immediato ripristino.

“Dal 15 ottobre tutti i lavoratori devono esibire il Green Pass. Il Comune di Genova è venuto incontro ai propri dipendenti e a quelli delle aziende partecipate mettendo a disposizione un servizio importante che prevede il servizio di tamponi a prezzi calmierati, un ottimo aiuto da parte dell’Amministrazione” commenta il consigliere leghista che continua dicendo: “Grazie alle nostre segnalazioni, dopo l’incontro dei sindacati Ugl, Usb e Cub con il Sindaco siamo riusciti ad ottenere il ripristino del servizio nella farmacia comunale in via Cravasco nel quartiere del Cep, con la possibilità di effettuare tamponi a prezzo calmierato per i dipendenti Comunali” sostiene Fabio Ariotti che pensa al futuro.

“E’ già questo un importante aiuto e sostegno per lavoratori e famiglie, ma sarebbe importante che anche le aziende private, andassero incontro ai propri dipendenti con delle convenzioni simili. Ricordo che la Repubblica Italiana è fondata sul lavoro e il Comune di Genova lo ha capito. Andare incontro alle esigenze dei cittadini e dei lavoratori è segno di responsabilità e attenzione” conclude il consigliere comunale della Lega Fabio Ariotti.