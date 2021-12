Arenzano, proprietario di una concessionaria immobilizzato in casa con moglie e figlia e rapinato - Genova 24

Genova. Due rapine nel ponente ligure, entrambe ad Alassio dove le vittime sono state immobilizzate, leggte e rapinate da una banda di quattro persone e un colpo molto simile ad Arenzano alcuni giorni dopo.

Le forze dell’ordine in stato di massima allerta in questi giorni per dare la caccia a una banda di rapinatori che si sta muovendo nel ponente: almeno tre le rapine violente nel giro di una settimana.

L’ultima è avvenuta ad Arenzano dove una banda di rapinatori ha sequestrato e immobilizzato il proprietario di una concessionaria d’auto, la moglie e la figlia. E’ successo venerdì 17 nel tardo pomeriggio. Ingente il bottino dei malviventi. Sulla rapina indagato i carabinieri di Arenzano insieme al nucleo investigativo di Genova.

Secondo gli investigatori, che mantengono il più stretto riserbo sui dettagli della rapina, si tratterebbe per le modalità in cui si è svolta della stessa banda che ha agito ad Alassio l’11 dicembre su cui sta indagando la squadra mobile di Savona. Una delle due vittime è anche in quel caso un concessionario di auto. La seconda il proprietario della catena di abbigliamento Spinnaker.