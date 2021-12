Anziano di 87 anni investe ragazzo di 22 sulle strisce pedonali e scappa: denunciato - Genova 24

Genova. È stato individuato grazie ai video acquisiti dalle telecamere di sorveglianza – pubbliche e private – presenti in zona il veicolo che, alle 6.55 di ieri, giovedì 30 dicembre, ha investito un pedone di 22 anni, mentre attraversava regolarmente sulle strisce pedonali in via Posalunga (all’altezza del distributore Esso).

Dopo essere riusciti a risalire alla targa del veicolo, a mezzogiorno gli agenti della Polizia Locale genovese si sono recati presso l’abitazione del proprietario del mezzo, un uomo di 87 anni. L’uomo – che, nel frattempo, aveva già portato il veicolo a riparare in una carrozzeria di Sturla – ha dichiarato agli agenti di aver effettivamente percorso via Posalunga quella mattina all’ora in cui è avvenuto l’incidente, affermando però di aver urtato il carico sporgente da un furgone che marciava nel senso opposto.

Il conducente del veicolo è stato pertanto denunciato per omissione di soccorso e fuga in caso di incidente stradale ai sensi dell’articolo 189 (commi 6 e 7) del Codice della Strada. Contestualmente, sono stati predisposti il ritiro della patente di guida dell’uomo e il sequestro del mezzo, che presentava danni riconducibili all’investimento di un pedone. Il ragazzo investito è stato ricoverato in obi, osservazione breve intensiva. Fortunatamente, non è in pericolo di vita.