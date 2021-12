Anna Pettene e l'attacco social a Capitan Vaccino, e l'assessore regionale mette "like" - Genova 24

Genova. Anna Pettene è una donna combattiva e che, chi l’ha incontrata qualche volta lo sa, parla fuori dai denti. Lo ha fatto anche nelle ultime ore con un post su Facebook in cui attacca pesantemente lo stile e il contenuto della campagna di comunicazione della Regione Liguria legata alla vaccinazione dei bambini tra i 5 e gli 11 anni.

Pettene, avvocato e scrittrice, in passato vicinissima al centrodestra (fu “saggia” del Fdi Balleari) e poi candidata alle regionali nella poco fortunata lista di Aristide Massardo, conosciuta anche per essere la moglie di Edoardo Garrone, ha criticato la funzione di “Capitan Vaccino”, la mascotte creata per rendere più lieve il momento della somministrazione per i cittadini più piccoli.

“La parola alla scienza, non alle marionette. La campagna di Regione Liguria sulla mascotte Capitan Vaccino è talmente commerciale da imbarazzare e ancora una volta mortificare il ruolo non facile e delicato e pacato dei medici, pediatri ed esperti”. Ecco il post comparso su Facebook:

“La parola alla scienza non alle marionette e mascotte. Vaccinare i propri bambini è una scelta che solo i genitori devono compiere informati e guidati dai pediatri. È una scelta sicuramente non facile, dove entrano in gioco tante componenti da valutare. Ci vuole grande responsabilità e lucidità. Il medico davanti alle molteplici domande del genitore che si informa può solo rispondere e parlare a nome della scienza ovviamente ritagliata su ogni singolo caso, bambino. Ma trovo che invece la campagna di Regione Liguria sulla mascotte Capitan Vaccino sia talmente commerciale da imbarazzare e ancora una volta mortificare il ruolo non facile e delicato e pacato dei medici, pediatri ed esperti. Sono buffonate che veicolano un messaggio pericoloso e fuorviante.Diplomi, adesivi, coraggio, ritorno alla libertà… i genitori faranno le loro scelte, i bambini faranno quello che genitori e medici responsabili e preparati consiglieranno loro al di fuori di slogan allucinanti e raccapriccianti”.

Una serie di critiche che nei giorni sono state avanzate anche dall’ex giornalista Gianluigi Paragone, ex M5s e oggi leader del partito di Italexit, uno dei maggiori propugnatori della libertà vaccinale e dei contrari al green pass.

Qualcuno, tra chi commenta il post di Anna Pettene, fa notare che la campagna è rivolta appunto ai bambini, non ai genitori, responsabili della scelta. Tant’è. Curioso il il fatto che tra i “like” compaia quello dell’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti.