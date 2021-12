Animali domestici sepolti nella tomba del padrone, via libera del Comune di Genova - Genova 24

Genova. La Giunta comunale, su proposta del vicesindaco ed assessore ai servizi civici Massimo Nicolò, ha approvato la delibera con la quale viene consentita la tumulazione delle ceneri degli animali di affezione nella tomba o nel loculo del padrone defunto o nella tomba di famiglia, in applicazione della legge Regione Liguria 15/2020.

La tumulazione degli animali di affezione nella tomba o nel loculo del padrone defunto o nella tomba di famiglia viene autorizzata se l’animale è appartenuto al concessionario defunto o ad una delle persone defunte indicate dal concessionario quali aventi diritto alla sepoltura, oppure, nei casi in cui il concessionario non si sia avvalso di tale facoltà, qualora l’animale da compagnia sia appartenuto ad una delle persone defunte aventi diritto alla sepoltura.

Le tariffe di tumulazione supplementare per le ceneri di animali da compagnia o di affezione sono le stesse che si applicano nel caso di tumulazione supplementare delle ceneri di persona. Non è ammessa in ogni caso la tumulazione di ceneri di animali di affezione appartenenti a persone viventi.

Emissione gratuita di certificati anagrafici e di stato civile in formato digitale

Per quanto riguarda l’erogazione dei certificati anagrafici e di stato civile in formato digitale, a partire da oggi la stessa potrà avvenire senza il pagamento dei diritti di segreteria e rimborso spese, salvo quello dovuto a favore dei soggetti (edicole, ACI etc.) che hanno aderito a “RETI DIFFUSE”: si tratta della convenzione che prevede l’assistenza ai cittadini, da parte di soggetti terzi convenzionati con la Civica Amministrazione, al rilascio di certificati anagrafici online, tramite il portale del Comune di Genova.

Al momento, la gratuità dell’emissione di certificati anagrafici e di stato civile con timbro digitale era riservata ai soli certificati in cui dati sono presenti nell’applicativo gestionale anagrafico e di stato civile. Per tutti gli altri, invece, l’emissione avveniva fino ad oggi con firma digitale soggetta al pagamento di diritti di segreteria (pari ad 0,26 euro per i certificati in carta libera e 0,52 euro per quelli in bollo) e rimborso spese (1,50 euro).

Più foto e servizi TV senza spese nel Cimitero Monumentale di Staglieno

Infine, la delibera approvata dalla Giunta delimita la nozione di “uso commerciale” prevista dalla tariffa per le riprese televisive e fotografiche effettuate all’interno del Cimitero Monumentale di Staglieno.

Per “uso commerciale” si intende la sola vendita e commercializzazione di foto o riprese TV o cinematografiche, oppure la loro realizzazione per spot od altri servizi pubblicitari. Saranno escluse da tale nozione le riprese legate a opere cinematografiche, fiction, documentari, libri, guide e altre pubblicazioni con finalità artistica, culturale e divulgativa. Ciò per favorire la valorizzazione, la conoscenza e la diffusione del patrimonio storico, artistico ed architettonico del Cimitero Monumentale di Staglieno.

«Si tratta di tre provvedimenti – dichiara il vicesindaco e assessore ai servizi civici Massimo Nicolò – diversi ma che rispondono all’esigenza comune di migliorare la vita dei genovesi e l’immagine della nostra Città. La tumulazione degli animali domestici nella tomba del padrone o di famiglia è un atto di civiltà e, insieme, di riconoscenza verso i nostri animali per la compagnia che ci fanno e l’amore che ci danno ogni giorno. La gratuità dell’emissione di certificati anagrafici e di stato civile in formato digitale va a beneficio di tutta la cittadinanza, mentre la restrizione della nozione di “uso commerciale” per le immagini girate all’interno del Cimitero Monumentale di Staglieno mira a valorizzarne e farne conoscere in tutto il mondo l’incredibile patrimonio storico, artistico e culturale».

«Il Cimitero di Staglieno, che Hemingway definì una delle meraviglie del mondo, è uno dei Cimiteri Monumentali più importanti d’Europa, un vero e proprio museo a cielo aperto che da sempre esercita un grande fascino sui turisti, per le sue imponenti sculture e la sua storia – spiega l’assessore al turismo e marketing territoriale Laura Gaggero –. La possibilità di effettuare gratuitamente foto e riprese televisive all’interno del cimitero è una valida forma di promozione turistica e contribuisce alla diffusione di immagini anche iconiche, che hanno ispirato fotografi, artisti e musicisti, tra i quali i Joy Division che, nel 1980, hanno scelto le opere di Staglieno per la copertina di due dischi».