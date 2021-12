"Ancora vivi grazie alla farinata", la val Varenna che resiste tra camion e pandemia - Genova 24

Genova. Nel secondo Natale ai tempi della pandemia – per cui tante abitudini e modi di fare sono state stravolte e cambiate – dal cuore della val Varenna, alle spalle di Pegli e Multedo, si leva un profumo che sa di tradizione e gusto, quello immutato e immutabile della farinata.

Perché parlare della farinata proprio oggi, nel giorno in cui la Liguria torna in zona gialla, e con il Natale alle porte?

“Di certo non perché si tratta di un piatto tipico della feste, la farinata a Genova si mangia tutti i giorni, ma perché è il nostro piatto forte, è il piatto che ci ha permesso di andare avanti e sopravvivere in questi mesi difficili, caratterizzati da restrizioni, chiusure e distanziamenti” spiega Francesco Traverso, presidente del circolo Amici della val Varenna, associazione di promozione sociale nata nel 2017.

E continua sottolineando: “L’associazione è uno dei pochi punti di riferimento del territorio, rappresenta in un certo senso l’anima della vallata. Chiudere uno spazio come il nostro, avrebbe avuto un impatto fortemente negativo per tutta l’area, ma grazie anche e soprattutto alla farinata, che è un piatto della tradizione a cui difficilmente i genovesi riescono a rinunciare, siamo riusciti, in un modo o nell’altro, a resistere”.

“Resistere – prosegue – non solo alla pandemia ma anche all’altro grande problema che affligge la vallata da anni: il transito di camion pesanti, diretti verso le cave per il trasporto e l’estrazione dei materiali. Sono almeno 70 camion al giorno da 50 tonnellate l’uno che transitano su strade con un limite massimo di 24 tonnellate. Al di là del pericolo per pedoni e automobilisti, e al di là dello smog che respiriamo, c’è anche il serio rischio che le strade non tengano e che prima o poi possa succedere qualcosa”.

Quattro semplici ingredienti: farina di ceci, acqua, olio e sale. Una ricetta più modesta di così non si può, ma capace di soddisfare e aggregare un numero sempre maggiore di persone, sia genovesi sia turisti.

Francesco racconta cosa si nasconde dietro alla farinata, passata da piatto forte a piatto che li ha resi ancora più forti durante questa pandemia: “La preparazione è apparentemente elementare, ma in realtà è un piatto che richiede attenzione e cura, a partire dalla scelta degli ingredienti. La nostra farina di ceci proviene infatti dall’azienda ‘Molino di Pegli‘, che la produce dal Dopoguerra, e l’olio extravergine, dalle prodotto nelle valli imperiesi. L’acqua invece deve essere molto leggera, con “residuo a secco” e infine usiamo sale fino. Ma non è tutto qui”.

Francesco fa un momento di pausa, poi riprende rivelando alcune trucchi del mestiere, che rendono il piatto ancora più caratteristico.

“Il vero protagonista, nella preparazione della farinata, è senza ombra di dubbio il forno. Un buon forno è tutto. Noi usiamo un forno a legna molto basso e largo, in grado di accogliere una teglia da almeno 80cm, costruito da due signori del posto, di 82 e 84 anni. La cottura è quindi l’altro elemento fondamentale. La farinata deve fare la crosta, sia sopra sia sotto e questo avviene a temperature molto elevate”.

Infine Francesco racconta che ormai per lui e gli altri venticinque volontari del circolo, la farinata è davvero un gioco da ragazzi. “Ma ciò che ci rende davvero felici è la complicità e la sintonia che si è creata nel nostro gruppo, perché crea un’atmosfera di divertimento che fa star bene noi e le persone che ci vengono a trovare”.