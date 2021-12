Ancora incidenti in autostrada: tamponamento in A10 con due feriti e traffico in tilt - Genova 24

Genova. Una nuova mattinata da dimenticare per la viabilità delle autostrade genovesi: dopo l’incidente avvenuto in galleria sulla A12, un altro tamponamento si è verificato sul tratto urbano della A10, tra Pra’ e Pegli.

Secondo le prime informazioni sue veicoli si sarebbero tamponati nei pressi di un cantiere presente sulla tratta: immediato l’intervento dei medici del 118 che hanno portato due feriti, per fortuna non gravi, al pronto soccorso del Villa Scassi.

Sul posto si sono immediatamente verificati disagi per la circolazione, con almeno tre chilometri di code per chi viaggi in direzione di Genova. Sei segnalano anche difficoltà sulla viabilità ordinaria, visto che molti automobilisti stanno provando a percorrere le strade cittadine per aggirare l’incidente.