Anci Liguria, Daniela Colombo nominata presidente della commissione turismo-promozione - Genova 24

Chiavari. Nuove nomine nelle commissioni di ANCI Liguria per ristabilire il ‘plenum’ degli organi dell’Associazione, come previsto dallo Statuto. Tra le molte novità vi è quella di Daniela Colombo – consigliera di Fratelli d’Italia al comune di Chiavari e responsabile per la Liguria del dipartimento regionale del turismo – che ritrova la presidenza della commissione dopo esserlo stata durante il suo mandato da assessore a Chiavari: “sono molto contenta di ritrovare la presidenza di una commissione che ha come argomento un asset per la nostra Liguria – dichiara la neo presidente Daniela Colombo – il turismo è fondamentale per una terra come la nostra che ha una costa magnifica ed invidiata ed un entroterra tutto da valorizzare, fare rete per le amministrazioni comunali è fondamentale. Metterò a disposizione la mia esperienza come amministratrice e le competenze del partito che nel turismo vanta l’impegno di molti amministratori locali oltre che l’importante delega regionale; con molto piacere ricevo l’eredità lasciata dal mio predecessore Stefano Baggio che molto bene ha fatto nel ciclo scorso”.

I primi complimenti sono arrivati dal commissario regionale Matteo Rosso che esprime “soddisfazione per questa nomina che ci conferma quanto le competenze che esprimiamo nel partito siano riconosciute ed apprezzate. Stiamo lavorando bene sul territorio grazie alla competenza e alla disponibilità di amministratori, dirigenti e dei volontari del partito”.

Tutti i dirigenti di Fratelli d’Italia hanno fatto i complementi alla neopresidente, dagli assessori regionali Simona Ferro e Gianni Berrino al gruppo consiliare di Fratelli d’Italia della Regione Liguria dove Veronica Russo e Sauro Manucci hanno fatto gli auguri di buon lavoro con il capogruppo Stefano Balleari. Auguri ai quali si è unito il responsabile degli enti locali Paolo Strescino e gli altri responsabili di dipartimento di FdI primi fra tutti Costanza Bianchini e Augusto Sartori che con Daniela Colombo hanno condotto la battaglia sulle concessioni balneari. Tutto il partito augura buon lavoro a Daniela per questa nuova e importante nomina.

Con questa importante nomina Fratelli d’Italia si conferma protagonista nel mondo del turismo ligure che con Gianni Berrino in Regione Liguria, Laura Gaggero al Comune di Genova e Maria Grazia Frijia a La Spezia stanno portando risultati eccellenti portando la Liguria, Genova, le riviere di levante e ponente tra le mete preferite dei turisti italiani e stranieri.