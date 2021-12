Amministrative 2022, Pastorino e D'Acqui (Linea Condivisa): "In questo momento sono davvero utili le Primarie?" - Genova 24

Genova. “Il dibattito e purtroppo anche le azioni per le amministrative Genova 2022 stanno andando a corrente alternata. Tra chi “batte un colpo”, chi invita, chi ispira, pare non esserci la dovuta continuità di azione. Questo il pensiero della forza politica Linea condivisa.

“Personalmente crediamo in una coalizione che veda Linea condivisa, Pd, Lista Sansa, Movimento Cinque Stelle, le forze ambientaliste e quelle di sinistra, contendere a Bucci (o chi per lui) il Comune di Genova – dichiarano il capogruppo di Linea condivisa in consiglio regionale Gianni Pastorino e la presidente di Lc Rossella D’Acqui –. Perché vincere è possibile, ma per fare questo è necessario puntare su continuità e chiarezza, due ingredienti indispensabili per fare presto e bene”.

E proseguono: “Da più parti, in queste ore, avanza l’ipotesi di utilizzare come metodo di selezione della candidatura del prossimo sindaco di centrosinistra, le Primarie. Linea condivisa però, tiene a ricordare e rimarcare aspetti salienti di questa decisione: le Primarie presuppongono un solido patto di coalizione, delle regole chiare che devono essere rispettate, successivamente, da tutte le forze che sostengono le diverse e i diversi candidate e candidati, altrimenti sono uno strumento inutile che, “a nostro giudizio non crea né attenzione né interesse da parte della cittadinanza”.

Poi i due esponenti di Linea Condivisa sottolineano: “Come Linea condivisa non abbiamo problemi se vogliamo, a queste condizioni, utilizzare lo strumento delle Primarie, ma ci sorprende che qualcuno parli apertamente di Primarie senza aver tentato fino in fondo di esperire tutti i tentativi per trovare una candidatura condivisa e accettata da tutti i partiti della futura coalizione. Questo tentativo valorizzerebbe la capacità di dialogo e di azione di soggetti politici che vogliono stare insieme. Ecco, questo ci sorprende”.

Il gruppo Linea condivisa è sorpreso anche da un altro aspetto, come rimarcano Gianni Pastorino e Rossella D’Acqui, ovvero quello che, “in questo vociare sulle Primarie, manchi una vera riflessione sul momento di continua emergenza sanitaria”.

“Da una parte, a causa dell’aumento dei contagi, chiediamo di diminuire i possibili assembramenti, limitando di molto la possibilità di relazione tra le persone, – concludono la presidente e il consigliere regionale – dall’altra, invece, qualcuno pensa che si possa utilizzare uno strumento come le Primarie, che per sua natura rappresenta un momento di concentrazione di persone. Crediamo che forse, tutte le forze politiche, dovrebbero fino in fondo riflettere e ritrovare coerenza sul periodo che stiamo vivendo”.