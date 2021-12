All'addiaccio sul Ramaceto con oltre 5 gradi sotto lo zero: due donne salvate nella notte - Genova 24

Genova. Hanno provato invano a trovare rifugio nella piccola cappelletta che si trova sulla vetta del monte, dopo aver deciso di passare la notte all’addiaccio sul monte Ramaceto, ma per i soccorsi attivati da un amico erano già sui sentieri per andarle a prendere e portarle a valle.

Così è terminata, per fortuna con un lieto fine, la brutta avventura di due donne partite ieri mattina per fare una escursione sul massiccio del Ramaceto, la cui vetta supera i 1400 metri sul livello mare e in questi giorni sta registrando temperature di oltre 5 gradi sotto lo zero. Le tenebre però le hanno sorprese ancora in vetta, da cui la decisione di trascorrere la notte all’addiaccio.

Per loro fortuna un amico, non vedendole tornare, ha allertato vigili del fuoco e soccorso alpino, che a piedi hanno raggiunto la vetta per portare loro soccorso. Una volta rifocillate e riscaldate, la ‘gita’ è proseguita fino al punto tappa di partenza, da dove hanno potuto fare ritorno autonomo a alle proprie abitazioni.