Alla scoperta di alcuni libri... poco noti - Genova 24

I libri di cui parlerò oggi non sono famosi e sonnecchiano, poco sfogliati, sugli scaffali ma sono- secondo me- piccoli tesori da scoprire. Storie che potrebbero passare inosservate ma meritano di essere lette per riflettere, crescere o solo per ridere.

“UN LAVORO SPORCO”

Un libro dalla trama una po’ particolare, in bilico tra il fantasy e il romanzo, ci trasporta in una San Francisco impregnata di magia; divertente e ricco di personaggi indimenticabili, dalla scrittura scorrevole e dal linguaggio colloquiale, questo libro regalerà una piacevole evasione dalla realtà.

“Se l’immaginazione tipica del maschio beta rischiava spesso di spingere Charlie verso la timidezza e la paranoia, quando si trattò di accettare l’inaccettabile ebbe l’effetto di una carta igienica fatta si kevlar: a prova di proiettile, per quanto un po’ sgradevole nell’applicazione”

TRAMA

Charlie Asher si definisce un maschio beta, un uomo qualunque, che trascorre la vita nel suo negozio di oggetti usati. Una tragedia- la morte della moglie poco dopo la nascita della loro bimba- lo coinvolgerà in una storia di aldilà, demoni e passaggi di anime. Proprio lui, che ha sempre preferito evitare i problemi, sarà l’ago della bilancia nella guerra tra le morti (non ne esiste solo una) e le forze del male.

Christopher Moore, classe del ’57, è un blogger e scrittore statunitense; autore di romanzi, un po’ deliranti ma sempre spassosi (“Anime di seconda mano” seguito di “Un lavoro sporco”, la trilogia dei vampiri, “Sesso e lucertole a Melanchony Cove” solo per citarne alcuni) tutti editi in Italia da Elliot.

Un libro per i bambini

I cataloghi della narrativa per i più giovani sono talmente vasti per cui è normale che alcuni libri siano meno noti; eppure tra questi si nascondono veri e propri tesori. I libri per bambini non sono solo albi colorati e divertenti, ma anche profondi e poetici inni alla libertà, al diritto di essere sé stessi, e di queste tematiche parlano i due libri che ho scelto.

Per i più piccini

“SELVAGGIA”

Una storia che inneggia alla libertà, incarnata in una “bambina selvaggia” in cui il testo- tanto breve quanto efficace- è rinforzato dalle bellissime illustrazioni. Edito da Settenove è da gustare dai 4 anni in poi.

“Perché non si può domare una creatura così felicemente selvaggia…”

TRAMA

Una bambina, nata e cresciuta nella foresta, vive felice con i suoi amici (cornacchie, orsi, volpi…) finché un animale mai visto- ma che le somiglia- la porta in un mondo che non è il suo. Un modo pieno di cose che non capisce e in cui nessuno capisce lei; l’unica cosa da fare è tornare ad essere felice.

Emily Hughes, originaria delle Hawaii, vive e lavora nel Regno Unito. “Selvaggia” è il suo primo libro, e si è occupata sia delle illustrazioni che del testo.

Per i più grandi

“L’EVOLUZIONE DI CALPURNIA”

Un libro bellissimo, tanto delicato quanto potente. Una storia ricca di ribellione e intraprendenza in cui la protagonista non si lascia scoraggiare da nulla e da nessuno; un libro da leggere per dare speranza e infondere il coraggio per difendere i propri sogni. Edito da Salani è dedicato a lettori dai 12 anni in poi.

“Un giorno avrei posseduto tutti i libri del mondo, scaffali e scaffali pieni. Avrei vissuto in una torre di libri. Avrei letto tutto il giorno mangiando pesche. E se qualche giovane cavaliere con l’armatura avesse osato passare sul suo bianco destriero e mi avesse implorato di calargli la treccia, lo avrei bersagliato di noccioli di pesca finché non se ne fosse andato a casa.”

TRAMA

Nel Texas di fine Ottocento vive Calpurnia, una bambina fuori dalla norma: non vuole per sé il futuro che sembra già scritto per tutte le donne, non vuole smettere di fare domande né cercare risposte e leggere libri. Per questo la piccola, accompagnata dal nonno- unico che vuole spronare l’intelligenza e la curiosità della nipotina-, e dal libro proibito di Darwin, inizierà la scoperta della natura e di sé stessa.

Jacqueline Kelly ha viaggiato dalla Nuova Zelanda al Canada, per poi approdare nel Texas. Dopo una carriera come medico e avvocato si è totalmente dedicata alla narrativa per ragazzi.

PICCOLE SCHEGGE

Molti libri devono, anche, il loro successo alla “pubblicità” che ne viene fatta (libri citati sui social media, da cui sono stati tratti film o serie televisive…) ma di sicuro la miglior pubblicità che si possa fare ad un libro è parlarne! Non solo nelle scuole, sui giornali o nei club dei libri, ma anche nelle chiacchiere tra amici. Per questo, oltre ai libri famosi, ci sono una vastità di titoli che aspettano solo di essere letti, amati e passati da un lettore all’altro.

“L’occhio di vetro” è la rubrica di letteratura di IVG e Genova24, a cura di Ilaria Giorcelli. Ogni settimana un piccolo “sguardo” sul mondo dei libri, con alcuni volumi consigliati per piccoli e grandi. Clicca qui per leggere tutti gli articoli