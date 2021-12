Alla riscoperta del Capodanno genovese tra piatti tipici, modi di dire e superstizioni - Genova 24

Genova. Tra piatti tipici, modi di dire obsoleti, superstizioni bizzarre e proverbi ormai fuori moda sono davvero tanti gli aspetti da cui partire per descrivere le abitudini dei genovesi durante le feste natalizie, tra cui il Capodanno e l’Epifania.

Come spiega Franco Bampi – presidente di “A Compagna”, nota l’associazione dei genovesi amanti di Genova e della propria terra – fin dal Medioevo non esiste un vero e proprio menù genovese di Capodanno perché il menù del cosiddetto “cenone” ha sempre, grossomodo, coinciso con quello del pranzo di Natale.

“Il Capodanno, come lo intendiamo noi oggi, è un concetto più moderno, sviluppatosi a partire dal Novecento; prima non esisteva grande distinzione con il Natale”, sottolinea Bampi.

Cucina

“Tuttavia – prosegue – si può stilare un nutrito elenco di piatti tipici natalizi, per cui i genovesi andavano e vanno ghiotti, entrati ormai a far parte della tradizione. In primis, come ricorda lo scrittore Niccolò Bacigalupo nato a Genova nell’Ottocento, sulle tavole dei genovesi non potevano di certo mancare i “maccaroni in brodo di cappone”, un pasta lunga e forata, simbolo del Natale e del primo dell’anno. Poi c’era il cappone, il pollo, l’aragosta per chi se la poteva permettere e il berodo. Poi passando ai dolci si ricorda senz’altro il pandolce, che non ha nulla a che vedere con il panettone. E qui è curioso ricordare un’usanza”.

“Il pandolce – continua Bampi – è innanzitutto, da tradizione, quello alto e lievitato che si preparava “di forme mastodontiche per soddisfare l’occhio”, come diceva Bacigalupo. E la cosa bella è che si mangiava in famiglia. L’uomo di casa diceva “L’insemmo?” cioè “cominciamo?” e con il coltello tagliava la prima fetta che sempre da tradizione veniva offerta al primo povero che bussava alla porta”.

“Altri dolci, arrivati ai giorni nostri, sono il latte dolce fritto, lo zabaione, lo zibibbo, i fichi secchi, la frutta sotto spirito e i datteri. Il tutto accompagnato da vino e amari vari. Per poi concludere con il formaggio, che doveva essere rigorosamente stracchino“.

“Tra le altre abitudini a tavola, c’era anche quella di portare un bottiglione di vino e passarselo tra i commensali da cui bevevano tutti. Oggi come oggi una cosa del genere è inconcepibile e non solo per questioni Covid”, dice Bampi.

Mentre per concentrarsi più sul Capodanno, Bampi ricorda – sempre citando Niccolò Bacigalupo – che i genovesi, quelli borghesi, per il primo dell’anno e per l’Epifania erano soliti andare con tutta la famiglia a passeggiare ai giardini dell’Acquasola. Chissà, magari qualcuno lo fa ancora anche oggi”.

Modi di dire

Mentre per quanto riguarda i modi di dire, Bampi ne ricorda alcuni che in un certo senso rispecchiano molto il carattere dei genovesi, noti per essere diffidenti con gli sconosciuti e al contrario molto disponibili e generosi con i conoscenti.

“Dare il soldo della noce” è infatti un modo di dire tradotto dal genovese, tipico di questi giorni di festa, che sta a indicare il regalo che i commercianti o bottegai facevano ai propri clienti abituali. Erano soliti infatti distribuire gratuitamente un etto di caffè, come simbolo di augurio.

L’altro modo di dire invece “Natale viene una volta all’anno, chi non ne approfitta è tutto a suo danno” sta a indicare che almeno per i giorni di festa – Natale, Capodanno e anche l’Epifania – non bisognava badare a spese e comprare i cibi più buoni e golosi. Ovviamente, era un modo di dire diffuso tra le famiglie borghesi ed economicamente benestanti.

Superstizioni

Tra le diverse superstizioni e credenze popolari, spicca invece quella secondo cui gli animali, la notte di Natale, parlassero ma nessuno poteva ascoltarli altrimenti si rischiava di morire. Poi c’è quella secondo cui le persone in grado di togliere il malocchio avessero la possibilità, solo ed esclusivamente la notte di Natale di rivelare la formula magica a qualcuno, in modo da trasmettere il potere. Se fatto in altri giorni non avrebbe avuto successo. Al terzo posto, c’è una credenza popolare, tutta ottocentesca, secondo cui se il primo dell’anno, la prima persona che si incontra è un uomo, allora all’anno che verrà sarà propizio; se si incontra un gobbo sarà fortunato e si si incontra un prete, una donna incinta o una suora allora sarà un anno negativo e sfortunato.

Usanza

Infine, per quanto riguarda le abitudini e i modi di fare, c’è la tradizione di chiudere a chiave la porta di casa mentre si pranza a Natale o si cena a Capodanno, con tutta la famiglia riunita intorno al tavolo.

Durante l’anno – spiega Bampi – si era soliti tenere le porte di casa aperte, per accogliere amici, vicini o passanti oppure di chiuderle semplicemente con una catenella. Poi solo durante le feste la porta si chiudeva in modo da potersi riunire tranquillamente, senza interruzioni, con la propria famiglia e godersi il momento tutti insieme.