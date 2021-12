Addio a Silvestro Pintori, storico ristoratore di via San Bernardo - Genova 24

Genova. Lutto nel mondo della ristorazione genovese. E’ morto nella notte Silvestro Pintori, titolare dello storico locale di via San Bernardo che proprio quest’anno ha festeggiato i suoi 60 anni di attività.

Pintori, era anche un apprezzato sommelier nonché un artista artista: le sue opere arredavano lo storico locale. Proprio oggi doveva essere inaugurata una mostra delle sue opere, intitolata “ombra della sera” e curata dalla moglie Monica Magnani e da Laura Garbarino presso lo studio Rossetti Corner

Grande cordoglio sui social per una figura molto conosciuta e apprezzata non solo in centro storico.