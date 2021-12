Acquario di Genova, biglietto omaggio per tutti i bimbi vaccinati: prenotazioni fino al 13 febbraio - Genova 24

Genova. In occasione dell’avvio della campagna vaccinale per la fascia di età 5-11 anni Costa Edutainment vuole ringraziare le famiglie della Liguria che hanno aderito, omaggiando i bimbi vaccinati con un biglietto dell’Acquario di Genova.

Uno speciale dono natalizio ai piccoli liguri vaccinati che possono godersi una visita gratuita al mondo marino, fino a domenica 13 febbraio 2022, presentando alle biglietterie dell’Acquario il certificato vaccinale, accompagnato dal consenso dei genitori ad esibire la certificazione.

“Costa Edutainment è da sempre attento al mondo dell’infanzia e delle famiglie – dichiara Beppe Costa Presidente e Amministratore Delegato del gruppo – e l’Acquario di Genova, per la forte caratterizzazione divulgativa e l’incontro emozionante con gli esseri viventi, è un’attrazione scelta da molti genitori per aprire i propri figli alla conoscenza del mondo acquatico. Con questa iniziativa vogliamo offrire ai bambini vaccinati un’opportunità di svago, incontrando i loro beniamini, scoprendo le loro storie e quelle degli ambienti che popolano”.

“Voglio ringraziare l’Acquario di Genova per questa bellissima iniziativa – afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – rivolta ai bambini vaccinati contro il Covid-19. Come accaduto nelle precedenti fasi della campagna vaccinale con gli adolescenti, che sono stati d’esempio anche per gli adulti, ad una settimana esatta dall’avvio delle vaccinazioni nella fascia 5-11 anni siamo soddisfatti di come stanno rispondendo le famiglie: ad ora sono già 2110 i bambini vaccinati, di cui 760 in Asl3, e quasi 10mila (9.701) prenotazioni andate a buon fine”.

E continua: “Per questo stiamo lavorando con tutte le Asl per rendere disponibili nei prossimi giorni ulteriori date per prenotare gli appuntamenti su tutto il territorio, dove sono operativi hub dedicati ai più piccoli, con Capitan Vaccino pronto ad accoglierli e a consegnare loro il ‘diploma del coraggio’. Il dono di un biglietto per visitare l’Acquario di Genova è uno splendido augurio di Natale sapendo che le festività potranno trascorrere in modo più sicuro e sereno proprio grazie alla vaccinazione di grandi e piccini”.

Nel corso di questi mesi di emergenza Costa Edutainment ha ottemperato a tutte le disposizioni ministeriali mettendo in atto quanto necessario per permettere al proprio pubblico di godersi le visite alle strutture in piena sicurezza. Anzi, è andato oltre le misure di legge, ottenendo per Acquario di Genova la Biosafety Trust Certification, una certificazione volontaria ideata dalla società di certificazione RINA con l’obiettivo di prevenire e controllare il propagarsi delle infezioni e per tutelare la salute delle persone nei luoghi di aggregazione pubblici e privati.