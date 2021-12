Accordo Regione-sindacati, Toti: "Detrazione passa da 35 a 40 euro, 45 per figli disabili" - Genova 24

Genova. L’accordo tra Regione Liguria e sindacati, volto ad ampliare a partire dai primi mesi del 2022 la platea cittadini beneficiari delle detrazioni fiscali, è stato siglato oggi, mercoledì 15 dicembre, in presenza del presidente della Regione Liguria e assessore al Bilancio Giovanni Toti e i segretari regionali Fulvia Veirana (Cgil), Luca Maestripieri (Cisl) e Mario Ghini (Uil).

Nello specifico si tratta di una detrazione per le famiglie con figli a carico e reddito imponibile fino a 28mila euro e, in particolare, per i soggetti con almeno due figli a carico un incremento della detrazione base da 35 a 40 euro per ciascun figlio, la conferma della detrazione di 45 euro per ciascun figlio diversamente abile, con l’estensione anche ai genitori con un solo figlio a carico se disabile.

“Anche quest’anno abbiamo rinnovato la volontà di individuare specifiche misure di alleggerimento della pressione fiscale su fasce di popolazione con redditi medio-bassi” a dirlo Giovanni Toti.

E continua: “Cercando di andare incontro alle esigenze delle famiglie liguri che stanno affrontando un lungo periodo di difficoltà legata all’emergenza sanitaria. Nonostante le difficoltà legate alle minori entrate e maggiori spese per l’Ente in un anno difficile e doloroso come quello che abbiamo vissuto, abbiamo fatto una scelta precisa”.

Infine il presidente conclude: “Credo che si stia andando nella direzione giusta per non lasciare nessuno indietro, soprattutto alla vigilia di un periodo di sviluppo per la nostra regione e per il Paese, di cui dobbiamo essere pronti a cogliere appieno le opportunità”.

“Questo – affermano i segretari regionali di Cgil Cisl e Uil – è un risultato che assume un valore ancora più importante alla luce delle difficoltà create dalla pandemia. L’esito del protocollo non è un mero simbolo di solidarietà, ma – concludono – un aiuto vero e solido che sarà punto di partenza per il nostro lavoro nel futuro”. Regione e sindacati hanno confermato l’impegno del confronto per potenziare gli interventi di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale.