A Chiavari torna la piscina all'aperto: inaugurazione sabato 4 dicembre in piazza Gagliardo - Genova 24

Chiavari. Il Comune di Chiavari, anche quest’anno, inaugura la stagione del nuoto d’inverno, all’interno della piscina naturale di piazza Gagliardo, in collaborazione con Seac Sub, Chiavari Nuoto, A.S.D Pro Scogli, A.S.D Amici del Mare e degli Scogli, Pubblica assistenza Croce Verde Chiavarese, Bar Marè, Casa Gotuzzo e Gastronomia Olga.

Appuntamento sabato 4 dicembre alle ore 11 per una mattinata dedicata allo sport e al tempo libero, con un momento di rinfresco in piazza offerto da Marè, Casa Gotuzzo e Gastronomia Olga a conclusione dell’evento.

“Dopo il grande successo dell’anno scorso, abbiamo voluto condividere nuovamente questo progetto con le associazioni, implementando il servizio reso ai cittadini e agli sportivi – spiegano l’assessore alla promozione della Città, Gianluca Ratto e il presidente del consiglio comunale, Antonio Segalerba – Oltre alle boe a delimitazione del percorso complessivo di 400 metri, è stata installata da Seac Sub anche una doccia calda sulla spiaggia attigua a piazza Gagliardo. Un’opportunità in più per praticare sport all’aperto e valorizzare il territorio destagionalizzando le attività, in una delle zone più belle di Chiavari”.

“Con entusiasmo supportiamo e partecipiamo alla riapertura della piscina all’aperto – afferma il presidente della Chiavari Nuoto, Danilo Ghio – È intenzione della nostra società organizzare eventi che portino i nostri associati ad usufruire dello spazio, per di più a seguito della predisposizione delle docce calde che rappresentano sicuramente un incentivo per tutti i nuotatori e gli sportivi. Ringrazio il comune e tutti gli sponsor che hanno con grande determinazione portato avanti questo progetto che rimane e continuerà ad essere un’ottima attrattiva sia per i cittadini che per i turisti”.

“Un progetto molto gradito dalla nostra associazione – spiega il presidente dell’A.S.D. Pro Scogli, Andrea Dagnino – riteniamo che sia utile impegnare risorse nella valorizzazione di questa area, che riteniamo essere una tra le più belle di Chiavari”.

“Già dallo scorso anno partecipiamo all’iniziativa e ci rendiamo come sempre disponibili a collaborare e sponsorizzare l’evento – spiega il responsabile aziendale Seac Sub, Gianni Visciglia – Ci siamo occupati dell’installazione dell’impianto della doccia calda perché come azienda del comprensorio riteniamo sia importante supportare gli eventi organizzati nel nostro territorio. Saremo presenti con le nostre attrezzature ed il nostro personale, per divertirci ed inaugurare la stagione di nuoto invernale”.