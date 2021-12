16 dicembre, Cgil e Uil proclamano lo sciopero generale contro la manovra del governo Draghi - Genova 24

Genova. Una manifestazione nazionale a Roma e altre tre manifestazioni in piazze ‘interregionali’ a Milano, Bari e Palermo. Si articolerà così lo sciopero generale contro la manovra del governo Draghi proclamato ieri sera da Cgil e Uil per il 16 dicembre. I dettagli dello sciopero e delle manifestazioni saranno illustrati questo pomeriggio in una conferenza stampa congiunta, ma è certo che i lavoratori genovesi convoglieranno verso Milano.

“Pur apprezzando lo sforzo e l’impegno del premier Draghi e del suo Esecutivo, la manovra è stata considerata insoddisfacente da entrambe le organizzazioni sindacali, in particolare sul fronte del fisco, delle pensioni, della scuola, delle politiche industriali e del contrasto alle delocalizzazioni, del contrasto alla precarietà del lavoro soprattutto dei giovani e delle donne, della non autosufficienza, tanto più alla luce delle risorse, disponibili in questa fase, che avrebbero consentito una più efficace redistribuzione della ricchezza, per ridurre le diseguaglianze e per generare uno sviluppo equilibrato e strutturale e un’occupazione stabile” dicono Cgil e Uil in una nota congiunta.

La proclamazione dello sciopero senza l’adesione della Cisl spacca il fronte sindacale dopo 7 anni: l’ultima volta accadde nel 2014 per lo sciopero contro il Job’s act.

“L’unità sindacale è una ricchezza assoluta ed è stato il tema per cui si è tenuto aperto il dialogo, ma l’unità sindacale non può essere un veto. Se un’organizzazione ha fatto valutazioni diverse le considero assolutamente legittime e non la discuto, però ci troviamo di fronte a questo. La valutazione è molto diffusa del fatto che chi noi rappresentiamo oggi non ha niente e neanche la prospettiva di un lavoro meno precario”. ha detto la segretaria generale della Fiom Francesca Re David rispondendo a Radio anch’io al conduttore che chiedeva se, alla luce dello sciopero proclamato da Cgil e Uil, il sindacato fosse spaccato.