Ztl di Nervi, il Comune tira dritto. Bucci: "Presto l'allargheremo anche a via Sala" - Genova 24

Genova. Il Comune di Genova tira dritto sulla zona a traffico limitato di Nervi, che, dopo la fase sperimentale di questi mesi, potrebbe essere allargata anche a via Marco Sala, la strada che dal centro del borgo arriva fino all’ingresso dei Parchi di Nervi.

A dirlo lo stesso sindaco Marco Bucci che di fronte alle lamentele dei commercianti raccolte da Genova24 non fa un plissè: “La sperimentazione sta andando bene – ha sottolineato – i residenti sono felicissimi. Presto arriveranno le telecamere da mettere nella ztl e pensiamo già di allargarla a dopo piazza Pittaluga, cioè in via Sala“. Un progetto che era già in parte stato “ventilato” da alcune voci di corridoio, ma che di fatto trova nelle parole del sindaco la prima ufficialità, almeno a livello di intenzioni.

“Nel frattempo però l’amministrazione continuerà a raccogliere le voci e le richieste dei cittadini – ha spiegato l’assessore al traffico Matteo Campora, a margine della presentazione del nuovo piano del trasporto pubblico locale – Nei prossimi giorni incontreremo ancora residenti e commercianti e cercheremo di limare tutta la situazione”. Un passo indietro sullo ‘spezzatino’ della linea 15? “Non credo, ma sicuramente rivedremo le frequenze della navetta, il cui percorso arriverà fino alla stazione dei treni in fondo a viale delle Palme”.

Insomma, se da un lato l’introduzione della ztl è stata presentata come sperimentale, giorno dopo giorno sembra invece che di fatto si tratti di un disegno già considerato definitivo, almeno nella sua strutturazione primaria. I tre mesi di test termineranno il 18 gennaio, e solo allora si capirà per davvero il futuro di Nervi.