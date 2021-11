Zerocalcare e quello schizzo a supporto del Tnd, domani centri sociali in piazza - Genova 24

Michele Rech, in arte Zerocalcare, il centro sociale Terra di Nessuno lo conosce dal 2001. Da quando, adolescente, venne a Genova per manifestare durante il G8. Quei giorni li racconta anche nel primo episodio della serie Strappare lungo i bordi, online su Netflix da qualche giorno. Anche per questo, nelle ultime ore, ha disegnato e fatto dono al Tdn di uno schizzo autografato con la data del 20 novembre 2021. Domani, sabato, infatti, corteo a Genova per dire “Giù le mani dagli spazi sociali”. Appuntamento alle 15 a Principe.