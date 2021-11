ZenaTrans, il nuovo spazio dedicato al supporto legale e psicologico per le persone in transizione - Genova 24

Genova. Uno luogo di ascolto e auto-formazione, ma anche di supporto psicologico e legale per affrontare il lungo e spesso difficile percorso della transizione. Questo è ZenaTrans, il nuovo spazio aperto all’interno del Rainbow Lab di vico Gibello dedicato alle persone trans e alle loro famiglie, ma non solo, pensato per diventare punto di orientamento e formazione per le tematiche legate al mondo transgender.

“Quando ho iniziato la mia transizione non avevo riferimenti e aiuti, non sapevo a chi chiedere consigli e supporto – spiega Elisa Casaleggio, una delle ideatrici di ZenaTrans – e da qui nasce l’esigenza di dare un punto di riferimento ai tanti e alle tante genovesi che vivono questa realtà”. Questo è il ‘cuore’ del progetto, che punta a dare ma anche ricevere: “Uno spazio dove portare la propria esperienza – spiega – e garantire il supporto a tutte, a tutti e a tuttu”.

Supporto che sarà anche legale e psicologico: lo staff, infatti, è composto da due ragazze trans attiviste, Daniela Noel e Elisa Casaleggio, dall’avvocata Ilaria Gibelli, già del gruppo legale di Famiglie Arcobaleno e di Rete Lenford, da anni attiva nei movimenti rainbow liguri, e dallo psicologo e psicoterapeuta Mattia Piccinini: “Guideremo un gruppo di auto aiuto – spiega quest’ultimo – che si incontrerà una volta al mese per confrontarsi e sostenersi durante i vari percorsi che ogni persona sta affrontando. Ovviamente siamo a disposizione anche per consulenze personali, dove sarà necessario e richiesto”.

Ma non solo: una serata al mese sarà dedicata alla formazione scientifica per affrontare in maniera più consapevole il percorso della transizione, aperto anche alle famiglie di persone transgender: “Questo non è un spazio normativo, ma bensì inclusivo – spiega Ilaria Gibelli – ed è il primo grande progetto che prende vita in maniera così concreta dal grande laboratorio che è il Coordinamento Liguria Rainbow”.

Il gruppo di ascolto e tutti gli eventi saranno annunciati nei prossimi giorni sui canali social di ZenaTrans, con tutti i dettagli relativi alle attività di uno spazio che apre a pochi giorni dalla grande “occasione mancata” della legge Zan, che come è noto è stata fermata in Senato: “Ancora una volta abbiamo avuto la prova di come sia difficile e complicata la strada per i diritti di tutti – chiosa Daniela – ma dopo quello che è successo a Roma, la nostra determinazione è ancora più forte di prima“.