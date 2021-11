Violenza contro le donne, a Bogliasco giovedì pomeriggio di eventi - Genova 24

Bogliasco. Giovedì 25 novembre, in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, Bogliasco come ogni anno offre per la cittadinanza un momento di riflessione e spettacolo sul tema: presso la Sala B. Ferrari di via Vaglio dalle ore 17 si susseguiranno diversi interventi per dire no alla violenza. L’ingresso è libero.

Alle 17 ci sarà la testimonianza del Centro per non subire violenza di Genova con la sua vice presidente Gabriella Grasso e con la responsabile della Casa rifugio del centro, Chiara Panero. Alle 17,30 “Traslocando”, monologo teatrale di Paolo Gentiluomo interpretato da Lisa Dell’Utri Vizzini per la regia di Mario Jorio. Alle 18 presentazione del corso gratuito di autodifesa dedicato alle donne a cura di ASD Ju Jitsu Pieve Ligure – Scuola Corallo. In chiusura, alle 18,45, “Racconti di donne partigiane di guerra: cosa hanno affrontato e subito per la libertà” a cura di Anpi Genova Nervi e Irene Cerboncini.

Gli appuntamenti continuano sabato mattina, 27 novembre, alle ore 11 in via Mazzini sulla passeggiata fronte mare subito dopo la sede del Comune dove verrà inaugurata la panchina rossa, una panchina per ricordare a tutti le donne donne vittime di violenze.