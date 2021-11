Villette a Vesima, a Tursi la minoranza tenta la carta dell'ostruzionismo contro la variante al Puc - Genova 24

Genova. L’opposizione in consiglio comunale sceglie la carta dell’ostruzionismo per affrontare la discussione sulla proposta di variante urbanistica, già approvata dalla giunta Bucci, ma che necessita del voto in consiglio, che permetterebbe la costruzione di alcune villette sulla collina di Vesima, nel ponente cittadino, su un’area di proprietà dell’azienda agricola del marchese e imprenditore Giacomo Cattaneo Adorno.

In apertura della discussione sono state presentate due richieste di sospensiva, una del Pd e una del M5s, entrambe respinte dalla maggioranza, 36 ordini del giorno e 246 emendamenti.

Contro le nuove case nel verde e vista mare, destinate non esclusivamente ad agricoltori ma inserite in un progetto che in teoria dovrebbe riqualificare la zona, si sono scagliati nelle scorse settimane i comitati dei residenti a tutela del territorio di Vesima, Italia Nostra e Legambiente.