Viadotto di San Benigno, rimandato il responso sulla sicurezza: ispezioni fino al 6 dicembre - Genova 24

Genova. Slitta ancora il responso sull’effettiva sicurezza del viadotto che collega la Sopraelevata e l’Elicoidale al casello di Genova Ovest, visibilmente divorato dalla ruggine. “Lunedì avremo una nuova riunione e in quell’occasione dovrebbero arrivare i risultati delle analisi di laboratorio sui campioni di acciaio che sono stati prelevati”, spiega l’assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi. Nel frattempo, quindi, continuano le limitazioni al traffico col divieto di transito per i trasporti eccezionali sopra le 44 tonnellate e il restringimento da tre a due corsie che per fortuna non crea problemi alla circolazione.

L’allarme era scattato nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre quando Autostrade, dopo che la ditta Tecne Engineering aveva riscontrato durante i lavori del nodo di San Benigno “importanti riduzioni di spessore” a causa della corrosione delle travi che sorreggono l’impalcato, ha chiesto al Comune di vietare il transito ai mezzi pesanti. Misura che nelle ore successive si era trasformata nella chiusura della terza corsia con l’obiettivo di alleggerire il carico. Il primo responso doveva arrivare nella prima settimana di novembre, ma i tempi si erano allungati perché bisognava pompare l’acqua piovana accumulata sulla linea ferroviaria dismessa e decidere da quale punto estrarre i talloni di acciaio.

“Sono stati fatti diversi tipi di analisi – riferisce oggi Piciocchi -. È stato eseguito un primo prelievo di acciaio ancora in buone condizioni per capire di che tipo è, poi circa 15 rilievi a ultrasuoni che serviranno a decidere se lo spessore del materiale è adeguato o meno dal punto di vista statico. Inoltre abbiamo suggerito di effettuare carotaggi anche sul calcestruzzo. Lunedì, quando avremo i risultati, decideremo se mantenere o meno le limitazioni al traffico anche se Rina ci ha chiesto fino al 6 dicembre per avere un verdetto definitivo“.

Dunque la questione potrebbe essere più lunga del previsto. Cosa succederà dalla prossima settimana dipenderà dall’esito degli approfondimenti. “Se ci diranno che non ci sono problemi statici sarà una situazione simile a quella della Sopraelevata, su cui è in partenza un appalto da 500mila euro vinto dal Gruppo Italiano Saldatura per risolvere ossidazioni che non sono preoccupanti per la sicurezza“, spiega Piciocchi. Altrimenti, in attesa dei lavori di consolidamento, potrebbe essere necessario applicare restrizioni più pesanti con un maggiore impatto sul traffico.

La domanda di fondo è sempre se non fosse possibile prevenire l’allarme controllando prima una struttura, oggi in disponibilità di Autostrade per i lavori di potenziamento del nodo ma affidata alla gestione del Comune, che presenta segni di ammaloramento visibili a occhio nudo. “In verità avevamo già in animo di ispezionare quel viadotto – spiega Piciocchi – perché 15 giorni prima, quando è avvenuto il crollo dei cavi dalla Sopraelevata, i nostri tecnici ci avevano consigliato di approfondire quell’ossidazione. Le perizie eseguite sulla strada Aldo Moro avevano escluso quel tratto, ma noi avremmo comunque controllato”.