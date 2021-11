Viadotto Bisagno, i residenti della Gavette preparano il corteo: "Indennizzi per tutti" - Genova 24

Genova. Dalle parole ai fatti. Dopo l’affollata assemblea della scorsa settimana, i cittadini delle Gavette si preparano a scendere nuovamente in strada per protestare contro la chiusura del tavolo Pris che dagli indennizzi per il cantiere del viadotto Bisango ha lasciato fuori centinaia di persone.

Ma non solo: la richiesta è quella di rimodulare i meccanismi di attribuzione eventualmente chiedendo soldi in più da Autostrade per l’Italia, visto che secondo i residenti i criteri di attribuzione del risarcimento non sono stati abbastanza trasparenti.

“Vogliamo capire quali sono stati i criteri con cui sono state scelte queste fasce – spiega Pino Sigia, presidente del Comitato storico delle Gavette Salute e Ambiente Val Bisagno – crediamo che non ci sia stata trasparenza in questa scelta, anche per determinare chi sta in zona gialla o in arancione”. Da qui la richiesta di rivedere tutta la zonizzazione, comprendendo anche le case di via Piacenza e via Laiasso, queste in sponda sinistra, che saranno interessate dai cantieri in una seconda fase. “A noi questo accordo non piace – aveva sottolineato Sigia durante l’assemblea – ma attenzione, noi non vogliamo togliere a chi oggi si vede riconosciuto un certo indennizzo, ma solamente allargare a tutti il risarcimento per disagi che riguarderanno tutti i cittadini del quartiere”.

Per questo motivo il comitato ha indetto una manifestazione pubblica per martedì 30 novembre, a partire dalle ore 17 con ritrovo presso i giardini delle Gavette: secondo quanto comunicato dagli organizzatori il percorso del corteo toccherà via Piacenza, ponte Bezzecca e lungobisagno Dalmazia. Sarà un pomeriggio lunghissimo per la Val Bisagno.

(Nella foto una recente manifestazione dei residenti delle Gavette in via Piacenza)