Viabilità, risveglio con code sulle autostrade genovesi: disagi sparsi su tutte le tratte - Genova 24

Genova. Mattinata di traffico intenso e cantieri per le autostrade genovese, dove ancora una volta gli automobilisti in transito sono costretti a fare i conti con code e rallentamenti sparsi praticamente su tutto il tracciato del nodo genovese.

La situazione più critica all’uscita di Genova Ovest, dove il traffico intenso non viene smaltito velocemente creando code sulla parte terminale della A10 e della A7. A7 interessata anche da alcuni incolonnamenti tra il bivio con la A12 e Genova Bolzaneto.

La riduzione ad una corsia per senso di marcia con scambio di carreggiata per consentire i lavori all’interno della galleria Campodonico, tra Chiavari e Rapallo, stanno complicando e comprimendo la viabilità della A12 in entrambe le direzioni, mentre è segnalata una lunga fila di camion che procedono a passo d’uomo sulla A26 tra Ovada e Masone in direzione di Genova