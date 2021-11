Via Sestri, senza alcun motivo tira un pugno in faccia a una 17enne: denunciato - Genova 24

Genova. Lo scorso 30 settembre due amiche di 17 e di 20 anni passeggiavano in Via Sestri quando ad un tratto un uomo, tutto sudato e con uno strano modo di camminare, si è fermato di fronte a loro e all’improvviso ha tirato un pugno al naso alla 17enne.

La ragazza è stata soccorsa da alcuni passanti, mentre l’uomo è fuggito dileguandosi tra la folla.

Il giorno dopo la vittima si è presentata al commissariato di Sestri Ponente per fare denuncia, ha descritto il suo aggressore e presentato un certificato medico con una prognosi di 10 giorni per un trauma al naso e per una escoriazione in testa.

Dalle indagini, sulle immagini delle telecamere della zona, gli agenti sono riusciti a identificare l’uomo. Si tratta di un 64 genovese, che non ha saputo dar spiegazioni riguardo al suo gesto violento.

L’uomo è stato denunciato per lesioni personali.