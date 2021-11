Via Sampierdarena, accendono un fuoco in casa: intera famiglia intossicata da monossido - Genova 24

Genova. Un’intera famiglia è finita intossicata da monossido di carbonio dopo aver acceso un fuoco in casa: è successo questa notte in via Sampierdarena. All’ospedale sono finiti il padre, la madre e una bambina di 8 anni.

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco accorsi sul posto intorno alle 3 del mattino, gli abitanti dell’appartamento, stranieri, avevano acceso una sorta di braciere, non è chiaro se per scaldarsi o per usi legati ai festeggiamenti di Halloween, ma non l’avrebbero spento correttamente.

Fatto sta che, dopo essere andati a dormire, i tre hanno iniziato a sentirsi male e i genitori hanno allertato i soccorsi. Alla fine sono stati ricoverati in codice giallo, i genitori al San Martino e la bambina al Gaslini. Le loro condizioni per fortuna non sono gravi.

I vigili del fuoco, entrati nell’appartamento, hanno poi rilevato effettivamente valori di monossido di carbonio molto alti. Sull’episodio indagano le forze dell’ordine.