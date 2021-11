Via Canevari e via Degola, due tir incastrati nella stessa notte: sottopassi chiusi e riaperti - Genova 24

Genova. Problemi questa notte nei sottopassi ferroviari di via Canevari nella zona di Borgo Incrociati e in via Degola a Sampierdarena.

Poco prima di Brignole un autoarticolato in transito ha divelto una lamiera. Per questo è stato necessario chiudere l’accesso del fornice in direzione mare. È successo poco dopo l’una. Sul posto gli agenti della polizia locale che hanno disposto una deviazione al traffico. I vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere la lamiera pericolante e mettere in sicurezza il tunnel.

Alle 6.30 del mattino, terminate tutte le operazioni, le transenne sono state rimosse e la circolazione è tornata regolare mettendo in salvo il traffico dell’ora di punta.

Ieri sera episodio analogo in via Degola dove un camion si è incastrato. Necessario l’intervento di vigili del fuoco e polizia locale, ora la situazione si è normalizzata.

Non è la prima volta che accade, anzi: periodicamente i mezzi pesanti si incastrano nei fornici ignorando la segnaletica che delimita l’altezza massima consentita.