Verso il 25 novembre, Asl3 propone un filo diretto con lo specialista contro la violenza sulle donne - Genova 24

Genova. Tra le diverse iniziative in programma per giovedì 25 novembre, Giornata contro la violenza sulle donne, c’è anche l’evento organizzato da Asl 3, che propone un filo diretto telefonico con il dottor Alessandro Rollero, direttore Medicina d’Urgenza dell’Ospedale Villa Scassi, proprio in occasione dell’Onda Open Week contro la violenza sulle donne.

L’iniziativa è in programma giovedì 25 novembre dalle 10 alle 12 e il medico sarà disponibile per ascolto e supporto, nel massimo rispetto della privacy. I canali per mettersi in contatto con lo specialista giovedì 25 novembre sono: numero telefonico 010 849 2543, attivo dalle 10 alle 12, e mail insalute@asl3.liguria.it, attiva tutto il giorno.