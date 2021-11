Vento forte: A12 vietata a telonati da Genova Est a Rapallo, al Porto Antico raffiche vicine ai 100 km/h - Genova 24

Genova. Nottata di lavoro, ma senza troppi disagi, per i vigili del fuoco nonostante il forte vento. La situazione più difficile si è verificata in via Fabrizi a Quinto per un albero caduto e a Multedo per una pensilina del bus divelta.

Da stamattina sulla A12 vige il divieto di transito in entrambe le direzioni a furgonati telonati e caravan da Genova Est a Rapallo.

Le forti raffiche stanno continuando a spazzare la Liguria, anche se non si sono raggiunti i picchi toccati ieri con i 103 km/h di Fontana Fresca a Sori. Ieri nella stessa stazione alle 21:30 si è registrato un massimo di 84 km/h.

Stamattina è il Porto Antico con i suoi 97,20 km/h alle 8 del mattino a segnare il valore più alto.

82,44 km/h è stato il massimo raggiunto sul Monte Pennello a Genova ieri alle 20:20, 75,96 km/h a Mele alle 21:30.

L’avviso di vento di burrasca emanato ieri da Arpal prosegue anche oggi, restano quindi chiusi parchi e cimiteri a Genova e vietata la sopraelevata a mezzi a due ruote, furgonati e telonati.