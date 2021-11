Valpocevera, la sanità e i soldi del recovery fund: incontro organizzato da M5s e Si - Genova 24

Genova. Si intitola “Valpolcevera, la situazione sanitaria e i soldi del recovery fund” l’incontro organizzato per sabato 20 novembre alle 10 del mattino all’Albatros di Rivarolo, da Sinistra Italiana e Movimento 5 Stelle.

“Sarà un importante evento per discutere del problema della sanità in valle – dicono gli organizzatori, tra cui il consigliere municipale Mirko Carissimo – grazie all’aiuto di esperti che ci illustreranno lo stato delle cose, partendo dalla situazione generale della sanità, per poi passare alla discussa “casa della salute” e chiudere con le importanti ricadute territoriali del PNRR di prossima definizione”.

Da sempre uno dei temi più sentiti dalla vallata è la scarsità di presidi sanitari. Ma oltre alla richiesta di nuove strutture si chiede anche di non depotenziare ulteriormente quelle esistenti, passando dal Villa Scassi al Gallino ma anche il Celesia. Per partecipare saranno necessari mascherina e green pass.