Val Bisagno, frana sulla strada del Veilino: quattro famiglie isolate da ieri - Genova 24

Genova. Continua la conta dei danni provocati dal maltempo che in queste ore si sta abbattendo su Genova e la Liguria: dopo gli allagamenti delle scorse ore, i versanti delle vallate continuano a ‘muoversi’ riversando a valle fango e detriti.

E’ questo il case della strada del Veilino, che superato il cimitero di Staglieno, prosegue fino a raggiungere un gruppo di case: da ieri la strada è invasa da una grossa frana avvenuto non troppo distante dall’omonimo viadotto della A12. Massi e fango che di fatto impediscono alle quattro famiglie che vivono nella frazione di comunicare con il resto della città, rimanendo di fatto isolate.

Tra queste persone anche un giovane studente, che, se non si farà in tempo, domani non potrà raggiugnere la scuola per seguire le lezioni. I tecnici della protezione civile si sono attivati per le verifiche del caso, cercando di capire come poter intervenire, trovando eventuali vie alternative.