Vaccinazioni bambini 5-11 anni, Toti incontra i pediatri: "Pronti a metà dicembre" - Genova 24

Liguria. “Stiamo lavorando per poter essere pronti a partire entro la metà di dicembre grazie alla disponibilità dei pediatri. La platea dei bambini nella fascia di età 5-11 anni è di poco meno di 80mila minori in Liguria”. Lo afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in merito alle vaccinazioni dei bambini dopo aver incontrato, insieme al direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi, i rappresentanti dei pediatri di libera scelta, Alessandro Giannattasio (segretario generale Federazione Cipe-SisPe-SinsPe), Giorgio Conforti (vice segretario regionale e responsabile nazionale vaccini Fimp Liguria) e Riccardo Campus, segretario regionale e presidente provinciale Snami.

Al centro del dialogo appunto, l’organizzazione delle vaccinazioni anti Covid per i bambini tra 5 e 11 anni, in attesa del via libera di Aifa atteso nelle prossime ore e delle indicazioni ministeriali.

“Nelle prossime ore Alisa – dice Toti – avvierà il confronto con tutte le Asl per individuare, in collaborazione con i distretti, hub dedicati e adeguatamente attrezzati per accogliere i bambini, in cui organizzare le vaccinazioni dei più piccoli. All’interno saranno certamente presenti i pediatri che, avendo un rapporto costante e di fiducia con i genitori, potranno accoglierli insieme ai figli più piccoli, rispondendo ad ogni domanda per sciogliere ogni possibile dubbio”.

Il presidente Toti ringrazia i pediatri per la disponibilità dimostrata e per l’impegno in corso anche per la vaccinazione antinfluenzale tra 6 mesi e 6 anni, gratuita in Liguria, per cui la nostra regione ha già raggiunto percentuali di copertura tra le più alte a livello nazionale.