Vaccinati in diretta social, i medici genovesi testimonial per la campagna antinfluenzale - Genova 24

Genova. In concomitanza con l’inizio della campagna di vaccinazione antinfluenzale, l’ordine dei medici di Genova, in collaborazione con la Asl 3, promuove l’iniziativa “Non farti Influenzare… Vaccinati e proteggi i tuoi pazienti – sul vaccino antinfluenzale l’ordine ci mette la faccia”. L’iniziativa è rivolta a tutti gli iscritti, medici e odontoiatri, per sottolineare l’importanza preventiva e deontologica di vaccinarsi annualmente contro l’influenza, in particolar modo in questa stagione che sembra potersi caratterizzare per una sensibile ripresa della circolazione dei virus influenzali.

I professionisti della salute, infatti, rientrano tra i gruppi della popolazione a cui la vaccinazione deve essere offerta prioritariamente allo scopo di limitare la trasmissione della malattia ai propri pazienti, in particolare ai più fragili per l’età avanzata o per la presenza di malattie croniche.

Inoltre, durante l’attuale emergenza pandemica, il vaccino antinlfluenzale assume particolare importanza per semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti, dati i sintomi simili tra Covid e influenza, e per ridurre il ricorso ai servizi sanitari territoriali e ospedalieri a causa dell’influenza e delle sue complicanze.

L’iniziativa con i testimonial è fissata a giovedì 11 novembre nella sede genovese dell’ordine in piazza della Vittoria dalle 19 alle 21. In questa fascia oraria personale medico e infermieristico sarà presente presso la sede per somministrare il vaccino antinlfluenzale. Chi sarà vaccinato sarà anche fotografato e il materiale sarà diffuso attraverso media e canali social per la realizzazione di una campagna educativa.