Uomo travolto da un'auto su un monopattino elettrico, grave all'ospedale San Martino - Genova 24

Lavagna. È ricoverato in gravi condizioni in ospedale un uomo investito e travolto mentre transitava in piazza Cordeviola a Lavagna sul proprio monopattino elettrico. È successo intorno alle 17.

Il velocipede è stato colpito da un’automobile. La dinamica è ancora in via di accertamento.

I sanitari del 118 hanno soccorso l’uomo, che non indossava il casco e hanno verificato le ferite riportate: un trauma cranico, addominale e facciale.

L’uomo è stato trasferito in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova.