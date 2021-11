"Una villa al giorno", sabato e domenica tornano le visite guidate agli eden urbani: ecco come prenotare - Genova 24

Genova. Aster, in collaborazione con il Comune di Genova, torna a offrire la possibilità a genovesi e turisti di andare alla scoperta delle ville storiche cittadine e dei loro meravigliosi parchi. Sabato 20 e domenica 21 novembre, per la nuova edizione di “Una villa al giorno”, in occasione della Giornata nazionale dell’albero, villa Luxoro, villa Imperiale, villa Rossi Martini e villetta Di Negro, saranno le protagoniste di visite guidate con gli esperti agronomi e paesaggisti.

Durante l’edizione zero di settembre di “Una villa al giorno” i 500 posti disponibili erano andati esauriti a poche ore dall’apertura delle prenotazioni, per questo si suggerisce a chi fosse interessato di non attendere troppo per fissare il proprio turno.

Per partecipare a “Una villa al giorno – edizione speciale Giornata nazionale dell’albero” occorre prenotarsi online – sino ad un’ora prima dell’inizio di ogni singolo evento – sul portale VisitGenoa.it al link www.visitgenoa.it/una-villa-al-giorno dove, oltre a tutte le informazioni, è possibile reperire approfondimenti e materiale multimediale. La procedura di prenotazione su piattaforma Eventbrite prevede il rilascio di un codice da presentare al momento del check-in. È comunque possibile stampare il proprio biglietto ed esibirlo all’ingresso del sito dedicato.

Ogni giornata comprenderà turni di visita gratuiti di circa un’ora e mezza, alle 10.30 e alle 14.30, ciascuno riservato a quaranta persone: sabato 20 novembre a Villetta Di Negro e Villa Luxoro; domenica 21 novembre a Villa Imperiale e Villa Rossi Martini. Sabato, a corollario dei tour botanici, i curatori dei musei di Villetta Di Negro e Villa Luxoro proporranno una lectio brevis sul tema dell’albero.

Per l’occasione il filo conduttore degli itinerari e dei racconti proposti saranno infatti proprio gli alberi, proposti nei loro molteplici aspetti biologici, botanici, morfologici, agronomici, storici ed ambientali.

“Non potevamo aver migliore occasione della Giornata Nazionale dell’Albero – spiega il CEO di A.S.Ter., Antonello Guiducci – per tornare a ‘raccontare’ i parchi di quattro tra le più caratteristiche Ville genovesi, con l’obiettivo di osservare e cercare di capire il valore degli alberi in esse gelosamente conservati. L’intento è far avvicinare il pubblico genovese al patrimonio arboreo della nostra città, la cui cura vede quotidianamente impegnate le maestranze della ns. Azienda”.

“Il grande successo dell’edizione inaugurale ha confermato che il progetto di “Una Villa al Giorno” è vincente sotto molteplici aspetti e rinnovarlo in occasione della “Giornata dell’Albero” lo trovo molto interessante – dichiara l’assessore al bilancio e manutenzioni Pietro Piciocchi –. Ringrazio A.S.Ter. per avere ideato questo evento diffuso sul territorio cittadino e i suoi tecnici per la disponibilità a divulgare le loro competenze. Questo evento è il frutto di un percorso iniziato mesi fa e consentirà di valorizzare ulteriormente il livello assoluto del patrimonio storico, artistico e botanico di Genova. Scoprirne le meraviglie, apprendendone caratteristiche e segreti, è un’opportunità da non perdere”.

In ottemperanza alle norme anti Covid-19, e data la partecipazione estesa a più visitatori, sarà obbligatorio indossare la mascherina durante alcuni momenti del tour guidato e quando non sarà possibile far rispettare le corrette misure di distanziamento.

In caso di condizioni meteo avverse, consultare la pagina dedicata all’evento al link www.visitgenoa.it/una-villa-al-giorno, per le indicazioni del caso ed eventuali posticipi. Per maggiori informazioni scrivere a info@astergenova.it.