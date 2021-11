Ultimate disc, domenica Genova è tappa del campionato di serie B: un'occasione per scoprire il "frisbee" - Genova 24

Genova. La prossima domenica 21 novembre la città di Genova ospiterà la seconda tappa dei campionati italiani di Ultimate Disc Serie B Categoria Mixed. L’evento è organizzato dalla Fifd, federazione italiana flying disc e dalla Asd Genova Ultimate Disc. Le partite saranno giocate all’impianto sportivo della Sciorba, in via Adamoli, a partire dalle 11 e fino alle 18 circa (l’ingresso è gratuito ma è obbligatorio esibire il green pass).

Quello di domenica è un appuntamento importante per tutti i genovesi che intendessero scoprire qualche cosa in più su questo sport ancora poco conosciuto nel nostro Paese e nella nostra regione.

Cos’è l’Ultimate?

Ultimate disc, questo il nome ufficiale, o Ultimate frisbee, o semplicemente frisbee, in via informale. E’ uno sport di squadra che vede due team da sette giocatori schierarsi su un grande campo rettangolare con un’area di meta per ogni estremo. L‘obiettivo è quello di portare il disco nell’area di meta da attaccare attraverso passaggi tra componenti della stessa squadra. Ma attenzione, chi ha il disco non può correre e, se il disco cade o esce dal campo, il possesso va alla squadra avversaria.

L’Ultimate frisbee è uno sport che non prevede il contatto fisico e dai risvolti educativi eccezionali. Si basa sull’auto-arbitraggio, sul fair-play, sul rispetto delle regole e dell’avversario, tutti elementi che costituiscono lo Spirit of the game, lo spirito del gioco, punto centrale di questo sport.

Inoltre l’Ultimate comprende da sempre la possibilità che ragazzi e ragazze possano giocare insieme: esiste infatti la categoria Mixed, che prevede una formazione equilibrata per genere. Infatti la tappa del campionato di domenica riguarda proprio il campionato Mixed, suddiviso in quattro gironi, per un totale di 22 squadre.

La tappa di domenica.

A Genova ci saranno squadre di Milano, Cremona, Torino e Bologna e ovviamente la squadra di casa. Le due squadre che si classificheranno meglio nel girone avranno accesso alle fasi finali per potersi giocare la qualificazione in serie A. L’evento ha inizio alle 11 e terminerà intorno alle 18. E’ aperto al pubblico, è gratuito ed è obbligatorio il green pass.

La società. L’Asd Gud Genova Ultimate Disc è nata nel 2017 e conta oggi 60 soci, sei tecnici federali, una squadra Mixed, una squadra Open (maschile) e una squadra Women. Si tratta della prima realtà in Liguria impegnata nella promozione dell’Ultimate Frisbee. “Stiamo lavorando molto sullo sviluppo con l’obiettivo di creare anche una squadra Under 14 – raccontano – da 4 anni ci alleniamo presso il campo della F.C. Sestrese a Borzoli e questa è la nostra seconda partecipazione al campionato nazionale Mixed”.