Udinese-Genoa, al via un altro scontro salvezza per i rossoblù: la cronaca diretta - Genova 24

Udine. Cagliari e Salernitana, alle sue spalle, pareggiando nello scontro diretto, si sono portate ad una sola lunghezza di distanza. Davanti, la Sampdoria ha allungato a +6 sulla zona retrocessione. Il Genoa, terzultimo in classifica con il misero bottino di 9 punti raccolti in 13 turni di campionato, è chiamato a fare risultato in casa dell’Udinese. Anche i friulani sono tra le pericolanti, dato che hanno 5 punti in più del grifone e sono al quintultimo posto.

Numerose, e pesanti, le assenze in casa rossoblù: Destro, Maksimovic, Kallon, Fares, Caicedo e Criscito non potranno essere schierati. L’Udinese, invece, è al completo.

La cronaca. Gotti schiera i padroni di casa con un 3-4-2-1 con Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Walace, Arslan, Udogie; Pereyra, Deulofeu; Beto.

A disposizione ci sono Padelli, Carnelos, Perez, De Maio, Soppy, Jajalo, Makengo, Samardzic, Forestieri, Success, Pussetto, Nestorovski.

Shevchenko presenta il Genoa con un 3-5-2 con Sirigu; Biraschi, Masiello, Vasquez; Sabelli, Sturaro, Badelj, Rovella, Cambiaso; Bianchi, Ekuban.

In panchina: Marchetti, Semper, Vanheusden, Tourè, Melegoni, Hernani, Behrami, Bani, Galdames, Ghiglione, Pandev, Buksa.

Arbitra Meraviglia, assistito da Scatragli e Muto. Quarto uomo Minelli; al Var Mazzoleni, Avar Carbone.

La coreografia del pubblico celebra i due club, i più antichi d’Italia: rispettivamente 125 e 128 anni.

Locali in completo nero con inserti bianchi; Genoa in tenuta bianca con banda orizzontale rossoblù sulla maglia.

Al 2° primo squillo del Genoa. Palla da Cambiaso a Rovella, scarico per Badelj che calcia da fuori area: a lato.

Possesso palla costantemente dei rossoblù; Udinese più attendista e pronta ad agire in ripartenza.

Ritmi bassi, le due squadre si studiano.

Al 12° azione in velocità di Beto che scappa alla difesa ligure: bravo Badelj in scivolata a mettere in angolo anticipando Deulofeu.

Il corner calciato da Deulofeu è respinto da Sirigu. Dopo un quarto d’ora risultato sullo 0 a 0.

Si fa male Pereyra; al suo posto, al 15°, Pussetto.

Rovella si muove bene nello stretto e viene abbattuto sul semicerchio dell’area. Punizione calciata dallo stesso Rovella: il suo destro è alto.