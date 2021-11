Ubriaco fermato con il tir in Sopraelevata: dopo l'alcol test prova la fuga a piedi - Genova 24

Genova. Ieri una pattuglia della polizia locale ha fermato un tir che percorreva la Sopraelevata, uscendo in piazza Cavour.

Il mezzo, privo di targa, circolava con una targa prova. Il conducente, un tunisino di 36 anni, ubriaco, è stato sottoposto a etilometro ed è risultato positivo.

Terminate le prove, l’uomo, per non farsi fotosegnalare, è fuggito a piedi in sopraelevata. Rincorso, è stato subito fermato e portato negli uffici di piazza Ortiz, dove è stato multato e denunciato per guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale. Il veicolo è stato trasporto con carro attrezzi in deposito.