Tutela delle colonie feline, prosegue a Chiavari la collaborazione tra Comune e Leidaa - Genova 24

Chiavari. Prosegue anche quest’anno la collaborazione del Comune di Chiavari con l’associazione LE.I.D.A.A, sezione Golfo Tigullio, per censire e monitorare le colonie feline cittadine e procedere con una nuova campagna di sterilizzazione dei gatti randagi.

In seguito all’approvazione in giunta di un apposito protocollo d’intesa di durata biennale con l’associazione, il comune di Chiavari sostiene l’iniziativa con un contributo economico, pari a 2.460 euro, che servirà per ottimizzare il servizio.

“Il progetto proposto dalla LE.I.D.A.A prevede oltre al censimento annuale delle colonie feline, il recupero e il trasporto dei gatti da sterilizzare presso l’ambulatorio dell’Asl4, con sede in Via Parma 365B, la stesura di una relazione sulle operazioni svolte e la promozione di iniziative volte alla sensibilizzazione e tutela degli animali – spiegano gli assessori Fiammetta Maggio e Giuseppe Corticelli – In questi anni abbiamo ottenuto buoni risultati insieme, controllando la proliferazione delle colonie, accudendo e tutelando gli animali presenti sul territorio chiavarese”.